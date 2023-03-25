İbrahim Kalın gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında gündmee ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması, Kadına Şiddet Yasası tartışması, bakanların milletvekili adaylığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması tartışmaları, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, ABD ile F-16 görüşmeleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ile gündemdeki pek çok başlıktaki soruları yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın genişlemesi

Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu. Sayın Erbakan'la bir görüşmesi de oldu.

Kadına şiddet tartışması

Müzakereleri sonlandıran ve sonra tekrar başlatan konu 6284 yasası değildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taviz asla söz konusu olamaz ve gündeme gelmez. Konu çok yönli olarak bütünüyle ele alınmalı. Yalnızca yasayla kadına şiddet önlenemez.

14 mayıs seçimleri

Böyle büyük bir depremin ardından seçimlerin 3 ay sonra yapılması Türk demokrasisinin altyapısının güçlü olduğunun kanıtıdır. Bütün siyasi partiler her zaman sandığa sandıkta tecelli eden sonuca saygı duymuşlardır. Dolayısıyla sandık namustur.

Bakanların milletvekili adaylığı

Seçimlerin birinci konusu deprem. Kampanya buna göre revize edildi. Ağırlığı olan siyasi aktörler sahada halkla buluşacak. Bu dokunulmazlık için alınmış bir karar değil.

Erdoğan'ın diploması tartışması

Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Cevabı verilse de gündeme taşıyanlar var. Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyasi bir kayıptır. Buradan bir yıpratma siyaseti

izleyelim, milletin zihnine bir şüphe düşürür müyüz gibi bir niyetle hareket ediyorlarsa bilgiler belgeler ortada Marmara Üniversitesi açıklama yaptı, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor.

Finlandiya'nın NATO üyeliği

Finlandiya'nın bizim açımızdan NATO'ya üyeliği önünde bir engel kalmadı. Finladiya tabiri caizse bu oyuna bir sıfır önde başladı. Finlandiya her zaman yapıcı bir tutum içinde oldu. Bizim taleplerimiz konusunda daha şeffaf ve daha yapıcı bir tutum aldı. Değerlendirmemiz sonucunda Finlandiya'yı onaylamayı doğru bulduk.

İsveç açıklaması

İsveç'e tamamen kapı kapanmadı. İsveç'in terörle mücadele yasası 1 Haziran'da devreye girecek. Bunu tamamladıkları zaman bizim güvenlik kaygılarımızı giderecek adımların atıldığını göreceğiz. Buna göre biz de süreci gözden geçireceğiz.

Kuzey ırak'ta düşen helikopter

Kim almış, kime vermiş, kim kullanıyor bunların bütün detayları ortaya çıkacak. İstihbaratımız araştırıyor, detaylar netleşirse paylaşırız.

ABD ile F-16 görüşmeleri

Olursa iyi olur ama olmazsa alternatifler üretilir.

ABD'li komutanların YPG'yi ziyareti

ABD tarafı sadece Amerikan askerleri ile görüşüldüğünü PYD/YPG'lilerle görüşülmediğini söylüyorlar. Suriye'deki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için bir başka terör tehditleriyle çalışmak mantıksal olarak tutarsızlıktır. Buna gerek yok. Bu Suriye halkına da saygısızlıktır. Bu rahatsızlığımızı ABD'ye ilettik.