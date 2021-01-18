İBB'nin yetersiz çalışması nedeniyle İstanbul'da yollar buz pistine döndü

İstanbul'da dün başlayan kar bugün sabah saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Kısıtlama sonrası ilk iş gününde yola çıkan vatandaşlar, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Buz pistine dönen yollarda araçların kaymasıyla pek çok kaza yaşandı. Meteoroloji ve AKOM tarafından peş peşe uyarı yapılmasına rağmen İBB'nin herhangi bir tedbir almaması ise 2021'in ilk karında İstanbul'u felç etti..

Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

"BAŞKAN YİNE Mİ TATİLDE?"

Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti, rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı. Yaşananlar sonrası sosyal medyada bazı vatandaşlar başkan yine mi tatilde? sorusunu sormayı ihmal etmedi.

İBB'NİN YOLLARDA ÇALIŞMA YAPMADIĞI GÖRÜLDÜ

Sabaha saatlerinde başlayan kar yağışına CHP'li İBB'nin müdahale yapmakta yetersiz kaldığı görüldü kentin birçok noktasında kar yağışı sonrası yaşanan kazalar trafiği durma noktasına getirdi.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZALAR

TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.