İBB'nin metroları bayrakla süslemesinin maliyeti belli oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz gün, yarın kutlanılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda hazırlık yaptı.

İBB yönetimi, bu hazırlıklar kapsamında şehirdeki metroların içini Atatürk bayraklarıyla donattı.

Yapılan bu çalışmalarının bedeli ise Türkiye Sicili Gazetesi ilanlarındaki verilmiş ihalelerde ortaya çıktı.

5 MİLYON 845 BİN 950 TL

Raporlar incelendiğinde Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bayrakların alımı için 24 Mart'ta ihale verdi.

İhaleden 2 gün sonra ise 5 milyon 845 bin TL'lik ödeme yapıldı. İhalenin ise yeni kurulmuş bir şirkete verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.