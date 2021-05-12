İBB'nin kayıp atları PKK'da mı?

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hatay Dörtyol Belediyesine göndermesinden sonra kaybolan atlarla ilgili soruşturma genişledi. Atların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali de incelemeye alındı. Bir iddiaya göre atlar önce Adana ya oradan da sınır illerindeki alıcılar aracılığıyla Kuzey Irak’a götürüldü.

İBB’nin Hatay Dörtyol belediyesine sahiplendirdiği 100 altın akibeti yılan hikayesine döndü. Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre atlardan biri yolda, 12’si çiftlikte öldü. Kalan 87 at ise ortadan kayboldu. Dörtyol Kaymakamlığının savcılıkla koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında atları teslim alan Ferhat Erkin tutuklandı ancak altı gün sonra tahliye edildi. Çiftlik sahiplerinin vatandaşların ve belediye görevlilerinin tek tek ifadeleri alındı. Ortaya atılan iddialardan biri de Adana’da mikroçipleri çıkartılan atların Yasin isimli bir aracı tarafından önce Şırnak’a oradan da Kuzey Irak’a satıldıklarıydı. Bu nedenle soruşturma Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütüldü. İstihbarat kaynaklarından bilgi toplandı

İBB ATLARI KİME VERDİ

İBB faytonculardan 4’er bin liraya satın aldığı 1119 at ve taylarla birlikte toplam 1199 kayıt altına aldı. Ruam hastalığıyla başlayan süreçte 219 at öldü. 115 adet ise İBB’ye ayrıldı. Kalan 5 altın ise sahiplendirme vasfı bulunmayan engelli at ve tay olduğu belirtildi. İBB’nin açıklamasına göre Adıyaman’a 20, Ankara’ya 22, Ardahan’a 140, Aydın’a 100, Elazığ’a 20, Erzincan’a 18, Hatay’a 100, İstanbul’a 98, Kastamonu’ya 122, Kayseri’ye 60, Kütahya’ya 21, Mersin’e 20, Nevşehir’e 20, Niğde’ye 24, Sivas’a 20, Tokat’a 35, Yozgat’a 20 olmak üzere 860 adet gönderildi. Kayıp atlarla ilgili yetki tartışması sürerken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü iddia edildiği gibi ilçe tarım orman müdürlükleri yetkisinde değildir İBB uhdesine geçmiş atlardır. Uygulanan çipler atların tanımlama numarasından ibaret olup bu çiplerin uzaktan veya uydudan izlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.