Kar yağışı 'alınmayan tedbirlerden dolayı' ulaşımı olumsuz etkilerken İstanbul'un çeşitli bölgelerinden gelen görüntüler ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

İstanbul'da hafta sonunun ardından dün de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle hem vatandaşlar hem de kış lastiği de bulunmayan birçok sürücü zor anlar yaşadı.

İBB'nin kar lastiği takmadığı cenaze aracını vatandaşlar itti



🔹İstanbul’da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.

🔹Gelen görüntüler ise vatandaşların tepkisine neden oldu. pic.twitter.com/4AP2qOkNtq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 19, 2021

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde ise iddiaya göre kış lastiği olmadığı için karda ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti. İBB'ye ait aracın karda vatandaşlar tarafından itildiği görüntüler ise tepkilere neden oldu.

KALDIRIMLARDA ELLE TUZLAMA

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama yapılması gerekirken İBB'nin aldığı tedbir 'yok artık' dedirtti. Bir İBB çalışanının kaldırımlarda elle tuzlama yaptığı görüntüler tepkilere neden oldu.