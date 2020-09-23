İBB'nin İSMEK yalanı ifşa oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanıyken açtığı ve ‘halk üniversitesi’ haline gelen İSMEK’lerden 80’i, İBB’nin başörtülü çalışanlara hakaret eden ismi Yeşim Meltem Şişli’nin imzasıyla kapatıldı. ‘Deprem riski var’ yalanı Pendik’te aynı binadaki İSPER’in açık bırakılmasıyla boşa çıktı. CHP'li İBB'ye tepki gösteren bir vatandaş " İSMEK'te bilgisayar öğreniyordum. Şubemizin kapatılmasında iyi niyet görmüyorum. Aynı binada açık tutulan İSPER'deki çocuklar, deprem riski altında değil mi?" dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye'nin en büyük 'Halk Üniversitesi' haline gelen İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nı (İSMEK) komik gerekçelerle kapattığı ortaya çıktı. Aynı binada bulunan İSMEK depreme dayanıklı olmadığı iddiasıyla kapatılırken, İBB iştiraki İSPER'e ait merkezde engelli çocukların eğitimine devam etmesi dikkat çekiyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Pendik Orta Mahalle'deki İSMEK'in Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun olduğuna dair raporların bulunmadığını iddia etti.

Şişli, Pendik Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önleme Amirliği'ne yaptırılan kontrollerde de ilgili kanun ve yönetmeliklere göre eksikliklerinin olduğunu bildirdi. Yazıda, hizmet binasında verilen eğitimin aksamaması, eğitim alacak kursiyerlerin ve çalışanlarının can güvenliği ve eğitimin verimliliği açısından mevcut binanın taşınabileceği görüşüne yer verildi. Ancak yazıda, kapatılan İSMEK'in yerine yeni bina tahsis edilip edilmeyeceğinden bahsedilmedi.

Avcılar İSMEK Şubesi de deprem riski yüksek olduğu iddiasıyla kapatıldı. Ama aynı binadaki İBB Aile Danışmanlık Merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Kadıköy Göztepe İSMEK de binası da yetersiz ve deprem riski yüksek olduğu öne sürülerek kapatıldı ancak İSMEK'in altında bulunan market açık. Bu İSMEK için de yeni bina tahsis edilmedi.

HALKIN EĞİTİMİ İSRAF OLDU!

Şişli, şu ana kadar 80 kurs merkezini kapattı. 2018-2019 döneminde 271 olan kurs merkezi sayısı, 2019- 2020 döneminde 191'e düştü. 2018- 2019'da açık olan kurs sayısı 19 bin 457 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 6 bin 339'e düştü. İSMEK'te 80 kurs merkezinin kapatılmasıyla 13 bin 118 kurs da açılmadı. Öğretmen sayısı da 3 bin 60'dan 986'ya düştü. Personel sayısı ise 4 bin 369'dan 2 bin 230'a geriledi. İSMEK'te eğitim alan kişi sayısı daha önce 340 bin iken, bu sayı 113 bine düştü. Şişli daha önce İBB'deki böşörtülü çalışanlara hakaret skandalıyla da gündeme gelmişti.

KURSİYERLER KAPATMAYA İSYAN ETTİ

İSMEK, 1996'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başladı ve yıllar içinde Türkiye'nin en büyük 'Halk Üniversitesi' haline geldi. İSMEK'te kurs alırken, İBB'nin kurs merkezlerini kapatmasıyla mağdur olan vatandaşlar düşüncelerini SABAH'la paylaştı:

Nuray Sürmen (43): Ev hanımıyım. İSMEK'te bilgisayar öğreniyordum. Şubemizin kapatılmasında iyi niyet görmüyorum. Aynı binada açık tutulan İSPER'deki çocuklar, deprem riski altında değil mi?"

Mustafa Polat (32): "Kapanan İSMEK şubesinde eşim dikiş ve nakış eğitmenliği dersi alıyordu. Depreme dayanaklı olmadığı iddia edilen binada rehabilite edilen çocuklar var.

Mehmet Yorulmaz (32): "İBB, eğer deprem riski varsa binanın tamamı mühürlenmeli ve yıkılmalı.