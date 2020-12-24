İBB'nin evsizleri otele yerleştirmesi şov çıktı!
TÜMYAD derneği, İBB zabıtalarının evsizleri saraçhanedeki köprünün altından kovmasına tepki verdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın evsizleri otele yerleştiriyoruz söylemi PR çalışması çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası İBB'nin evsizleri otele yerleştiriyoruz söyleminin PR çalışmasından öteye gitmediği ortaya çıktı.
Evsizler alt geçitte sıcakta uyumasınlar diye günlerdir nöbet tutan .— TÜMYAD (@Tumyad4) December 22, 2020
Zabıta hayırlı işler diliyorum.
Kasaba siyasetine devam edin. pic.twitter.com/udD4haPUJp
İBB EKİPLERİ ALT GEÇİTTE NÖBET TUTUYOR
İBB Zabıta ekiplerinin evsizlerin alt geçitlerden uzaklaştırmak amacıyla nöbet tuttukları ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin alt geçitte konaklamak için gelen evsizleri bölgeden uzaklaştırdığı iddia edildi.
İbb genel sekreteri olarak bu tweti atmanız dram olmuş, alt geçitte evsizler uyumasın diye nöbet bekliyorsunuz, buyrun burası ibb nin tam önü otele bu arkadaşları götürün. https://t.co/J7aqdV88ET pic.twitter.com/qZRqnGqwZU— TÜMYAD (@Tumyad4) December 23, 2020
EVSİZLERE YEMEK DAĞITIMINA İBB ENGELİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB önünde evsiz vatandaşlara yemek dağıtan Tüm Yardımlaşma Derneği TÜMYAD'ı hedef aldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evsizleri otellere yerleştirdiklerini iddia ederken her gün yüzlerce evsiz İBB önünde TÜMYAD'ın verdiği sıcak yemeği bekliyor.
İBB'nin evsizleri otele yerleştirmesi şov çıktı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 24, 2020
🔹TÜMYAD derneği, İBB zabıtalarının evsizleri saraçhanedeki köprünün altından kovmasına tepki verdi
🔹İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB önündeki evsizlere yemek dağıtan TÜMYAD'ı hedef aldı! pic.twitter.com/4UqM5qjv2V
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