İBB'nin evsizleri otele yerleştirmesi şov çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın evsizleri otele yerleştiriyoruz söylemi PR çalışması çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası İBB'nin evsizleri otele yerleştiriyoruz söyleminin PR çalışmasından öteye gitmediği ortaya çıktı.

İBB EKİPLERİ ALT GEÇİTTE NÖBET TUTUYOR

İBB Zabıta ekiplerinin evsizlerin alt geçitlerden uzaklaştırmak amacıyla nöbet tuttukları ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin alt geçitte konaklamak için gelen evsizleri bölgeden uzaklaştırdığı iddia edildi.

İbb genel sekreteri olarak bu tweti atmanız dram olmuş, alt geçitte evsizler uyumasın diye nöbet bekliyorsunuz, buyrun burası ibb nin tam önü otele bu arkadaşları götürün. https://t.co/J7aqdV88ET pic.twitter.com/qZRqnGqwZU