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İBB'nin evsizleri otele yerleştirmesi şov çıktı!

TÜMYAD derneği, İBB zabıtalarının evsizleri saraçhanedeki köprünün altından kovmasına tepki verdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın evsizleri otele yerleştiriyoruz söylemi PR çalışması çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası İBB'nin evsizleri otele yerleştiriyoruz söyleminin PR çalışmasından öteye gitmediği ortaya çıktı.

İBB EKİPLERİ ALT GEÇİTTE NÖBET TUTUYOR

İBB Zabıta ekiplerinin evsizlerin alt geçitlerden uzaklaştırmak amacıyla nöbet tuttukları ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin alt geçitte konaklamak için gelen evsizleri bölgeden uzaklaştırdığı iddia edildi.

EVSİZLERE YEMEK DAĞITIMINA İBB ENGELİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB önünde evsiz vatandaşlara yemek dağıtan Tüm Yardımlaşma Derneği TÜMYAD'ı hedef aldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evsizleri otellere yerleştirdiklerini iddia ederken her gün yüzlerce evsiz İBB önünde TÜMYAD'ın verdiği sıcak yemeği bekliyor.

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