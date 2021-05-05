İBB'nin çelik ağları kuşların ölümüne neden oluyor

Söz konusu tepkilerin ardından İBB geri adım atarak çelik ağların değiştirileceğini duyurdu.

Silivri İskele Meydanı Boşnak Bahçe'deki falezlere, kaya ya da taşme ihtimaline karşı İBB tarafından 900 metre uzunluğunda yapılan çelik ağlar, kuş popülasyonları için büyük tehlike oluşturdu. Her yıl nisan-mayıs aylarında gelen kerkenez, güvercin, saksağan ve kargaların göç yolu üzerine yapılan tel örgüler, kuşların takılıp ölmesine neden oldu.

UZMANLAR ÇAĞRI YAPMIŞTI

İBB Beyaz Masa'ya edilen şikayetler üzerine tel örgüler arasına yapılan 35 santimetrelik delikler ise yetersiz kaldı. Uzmanlar çelik ağların bir an önce kaldırılmasını aksi halde kuş popülasyonunun büyük ölçüde zarar göreceğini söyleyerek, yetkililere çözüm çağrısı yaptı.

'KERKENEZLERİN YUVASINI KORUYACAĞIZ'

Konuya ilişkin çıkan haberler ve verilen tepkiler sonrasında İBB yaptığı hatadan dönerek çelik ağlar konusunda yeni bir adım attı.

İBB'nin 'Kerkenezlerin yuvasını koruyacağız' başlığıyla sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Silivri’de falezlere heyelan riski nedeni ile serilen çelik ağları daha geniş aralıklı halatlar ile değiştiriyoruz, ülkemize üremek için gelen kerkenez kolonisinin yuva alanlarını koruyoruz. Hassasiyet gösteren bütün İstanbullulara teşekkürler."