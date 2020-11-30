İBB'den vatandaşa bir darbe daha!

Seçim döneminde sosyal yardımları 5 kat artırma vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, muhtaç vatandaşlara verilen sosyal yardım kartlarını eylül ayı itibarıyla iptal etmeye başladı.

İBB'den yıllardır sorunsuz şekilde yardım alan vatandaşlar, son aylarda İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan gelen 'Sosyal yardım talebiniz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajları ile neye uğradıklarını şaşırdı. AK Parti ve MHP grubunun sosyal yardım miktarını yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından CHP'li İBB yönetimi, 2021 mali bütçesinde sosyal yardım bütçesini yüzde 2'ye düşürdü. İBB yönetimi ayrıca sosyal yardımları yönetmelikten tamamen çıkardı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 19 Kasım'daki meclis toplantısında bu karara sert tepki gösterdi. Göksu, "İstanbul'daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. Bu yönetmeliği değiştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu bütçede gelecek perspektifi yok, çünkü yeni yatırımlar yok" dedi. İBB'den yıllardır aylık 100 ila 200 TL yardım alan vatandaşlar da İBB yönetimine isyan etti:

15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen: 4 yıldır 200 TL para veriliyordu. Ancak eylül ve ekimde sosyal yardımdan gelen para kesildi. Pazartesi gününden beri ise gerek şehit ailelerine gerekse gazilere sosyal hizmetlerden 'Başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajı geliyor. Hiç mi utanmadılar. Hani gazilerin, şehitlerin haklarını savunuyorlardı?..

Sinan Toprak: Annem 86 yaşında, Alzheimer hastası. Ben de engelliyim. Neden bizim market yardımımızı kestiniz?

Sinan Ünlü: Yüzde 80 engelliyim. Sorunsuz bir şekilde sosyal yardım alıyordum. Benim engelli olma durumum mu kalktı da yardım paramı kestiniz?

Zehra Hayel: Yüzde 60 engelliyim ve sosyal yardımımı iptal ettiler. Bir tabloya yaklaşık 10 milyon lira vereceklerine bizim aldığımız yardımı kesmeseydiler.

İsmail Tüllüoğlu: Bundan önceki yönetim hiçbir ayrım yapmadan muhtaç ailelere yardım ediyordu. Bunlar ellerine baltayı almış, önlerine geleni buduyorlar.