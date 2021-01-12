İBB'den tepki çeken algı oyunu

İBB'nin 1 Aralık'ta alınan kararı 15 Ocak'tan sonra uygulanmaya başlaması ile ilgili gelişmeyi sosyal medyadan veriş şekli algı oyunu olarak yorumlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceğini duyurdu.

Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceği belirtildi.

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KARAR 1 ARALIK'TA İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİNCE ALINMIŞTI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarih ve 110 sayılı kararda; “65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın, belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00- 16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına” karar verilmiştir.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

HES KODU ZORUNLULUĞU DA BAŞLIYOR

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanmıştı.

İBB'de 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapmayan İstanbulkartları kullanıma kapatacak.