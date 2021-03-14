İBB’de zorunlu LGBT eğitimi

Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş gibi CHP’li belediyelerin LGBTİ dernekleri ile yaptığı görüşmeler sonrası kurduğu ‘Toplumsal Eşitlik Birimleri’nin ardından, bir adım da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB yönetimi, personeline LBGTİ hakları konusunda bilgilendirmek için “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersi vermeye başladı. Aralık ayında bir dernek aracılığıyla 300 yöneticiye dijital ortamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri veren İBB, şimdi de tüm personeli eğitime tabi tuttu.

KATILMAK ZORUNLU

İlk ders 12 Mart’ta gerçekleştirilirken ikinci ders için önceki gün personele uyarı mesajı gönderildi. İBB Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline gönderilen mesajda “İBB personeline yönelik online olarak düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitiminize 19 Mart 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında katılım sağlamanız gerekmektedir. Eğitime sanalsinif.ibb.gov.tr adresinden kullanıcı adı TC kimlik numarası ve şifre TC kimlik numarasının son 8 rakamını girerek giriş yapabilirsiniz. Eğitime katılım zorunludur” ifadeleri kullanıldı. Toplantıya katılmayan personele yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

AMAÇ LGBTİ’YE HİZMET

Hatırlanacağı üzere CHP’li İBB yönetimi, belediye bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif etmiş; LGBT sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan söz konusu teklif, 16 Temmuz 2020’de yapılan İBB Meclisi oturumunda AK Parti ve MHP gruplarının aleyhte oylarıyla reddedilmişti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği birimini kuran ilk belediye CHP’li Şişli Belediyesi oldu. Birimin kuruluşuna da dönemin CHP’li Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün danışmanı olan LGBTİ üyesi Boysan Yakar öncülük etmişti. Birimin “başta LGBTİ’ler olmak üzere, tüm dezavantajlı gruplara hizmet sunmayı hedeflediği” iddia edilmişti.

Personele LGBT propagandası içeren eğitim programına katılmayı zorunlu tutan CHP’li İBB yönetimi, kendisine bağlı kitabevlerinde LGBT içerikli kitaplara da yer açtı. İstanbul Kitapçısı’nda LGBT'yi meşru gösteren pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.

YeniŞafak