İBB'de bir skandal daha! Toplam 5 cenaze karıştırılmış...
İBB'nin Siirtli ve Sakaryalı iki cenazeyi karıştırmasının ardından skandalın bunlarla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti üyesi Yavuz Selim Tuncer'in olaya tepki göstermesi sonrası İBB'nin toplamda 5 cenazeyi karıştırdığı belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece'de böbrek yetmezliği sebebiyle 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden ve memleketi Siirt'e gönderilen Gurbet Dadan'ın (60) cenazesinin, Sakaryalı Hatice Özmen'in cenazesiyle karıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Karışıklık ortaya çıkınca Sakarya'da defnedilen Gurbet Dadan, mezardan çıkarılarak memleketine gönderilmiş, Hatice Özmen'in naaşı da Sakarya'daki yakınlarına teslim edilmişti.
TOPLAMDA 5 CENAZE KARIŞMIŞ
Skandal olayın bununla sınırlı kalmadığı ve İBB tarafından 5 cenazenin daha karıştırıldığı ortaya çıktı.
ŞU REZALETE BAKAR MISINIZ🔻🔻🔻— Yavuz Selim Tuncer (@YavuzSelimTunc9) May 14, 2021
🔴CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış.
🔴Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış.
🔴Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış.
Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı @ekrem_imamoglu❓ pic.twitter.com/Hl4BDITN6y
Cenazelerin karıştırılmasına İBB Meclisi AK Parti Üyesi Yavuz Selim Tuncer tepki gösterdi. Tuncer "Şu rezalete bakar mısınız? CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış. Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış. Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış. Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı Ekrem İmamoğlu" dedi.
VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
Tuncer, Twitter hesabından cenazeleri karıştırılan ailelerin öfkelerine şahit olunan anları paylaşması üzerine pek çok vatandaş da İBB'ye tepki gösterdi. Bir vatandaş da "Ne ölüye ne diriye hizmet götüremeyen ibb başkanını istifaya davet ediyoruz." yorumunda bulundu.
Yorumlar