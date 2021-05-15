İBB'de bir skandal daha! Toplam 5 cenaze karıştırılmış...

İstanbul Küçükçekmece'de böbrek yetmezliği sebebiyle 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden ve memleketi Siirt'e gönderilen Gurbet Dadan'ın (60) cenazesinin, Sakaryalı Hatice Özmen'in cenazesiyle karıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Karışıklık ortaya çıkınca Sakarya'da defnedilen Gurbet Dadan, mezardan çıkarılarak memleketine gönderilmiş, Hatice Özmen'in naaşı da Sakarya'daki yakınlarına teslim edilmişti.

TOPLAMDA 5 CENAZE KARIŞMIŞ

Skandal olayın bununla sınırlı kalmadığı ve İBB tarafından 5 cenazenin daha karıştırıldığı ortaya çıktı.

ŞU REZALETE BAKAR MISINIZ🔻🔻🔻



🔴CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış.

🔴Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış.

🔴Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış.



Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı @ekrem_imamoglu❓ pic.twitter.com/Hl4BDITN6y — Yavuz Selim Tuncer (@YavuzSelimTunc9) May 14, 2021

Cenazelerin karıştırılmasına İBB Meclisi AK Parti Üyesi Yavuz Selim Tuncer tepki gösterdi. Tuncer "Şu rezalete bakar mısınız? CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış. Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış. Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış. Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı Ekrem İmamoğlu" dedi.

VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Tuncer, Twitter hesabından cenazeleri karıştırılan ailelerin öfkelerine şahit olunan anları paylaşması üzerine pek çok vatandaş da İBB'ye tepki gösterdi. Bir vatandaş da "Ne ölüye ne diriye hizmet götüremeyen ibb başkanını istifaya davet ediyoruz." yorumunda bulundu.