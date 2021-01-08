İBB zabıtaları pilavcı tezgahına el koydu

İBB zabıta ekipleri, Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu üzerinde pilav satan seyyar satıcının tezgahına el koydu. Çıkan tartışmada malzemeler etrafa saçıldı, olay büyüdü. Öfkesine yenilen seyyar satıcı, zabıta ekiplerinin arabasına tüp fırlattı.

Dün öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu mevkiinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yol kenarında izinsiz pilav satan bir seyyar satıcının aracına el koymak istedi.

MALZEMELERİ YOLA SAÇILDI

Duruma tepki gösteren seyyar satıcı, zabıta ekipleriyle tartıştı. Olay zabıta ekiplerinin arabaya el koymasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada seyyar satıcının malzemeleri yere dökülerek etrafa saçıldı.

TÜPÜ ZABITA ARACINA FIRLATTI

Zabıta ekipleri seyyar arabayı kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada tartışma tekrardan alevlendi. Yaşananları kendine yediremeyen seyyar satıcı, pilav tezgahından geriye kalan tüpü, olay yerinden ayrılan zabıta ekiplerinin arabasına fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.