İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli'ye ceza!

TİHEK, Şişli hakkında ‘inanç’ temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini gerekçe göstererek 10 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerine ilişkin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca yapılan inceleme tamamlandı. TİHEK, Şişli hakkında 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini gerekçe göstererek 10 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

İBB'de başörtülü hanım çalışanlara toplantılarda hakaret, onur kırıcı ve rencide edici tavırlar ve ifadelerle saldırdığı öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca başvuru üzerine hakkında resen inceleme başlatılan Şişli hakkında karar çıktı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Yeşim Meltem Şişli tarafından 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bu kapsamda Şişli, 10 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Kararda, Şişli'nin 6701 sayılı kanunda sayılan 'inanç' temelinde 'taciz' uyguladığı belirtildi.

9 YILLA YARGILANIYOR

Bilindiği gibi, Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ceza talep edilen iddianame hazırlandı. Şişli'nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.