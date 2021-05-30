İBB, yarın yapılacak İSKİ Genel Kurulu'na şok bir zam teklifi ile geliyor.

YÜZDE 50'Yİ BULUYOR

İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa % 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var. 2019 yılında AK Parti grubunun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.

Böylece, İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere % 25, hem de % 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam % 50 zam yapılması öngörülüyor.