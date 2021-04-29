İBB ulaşım sorununu çözemiyor! Vatandaş isyan edip otobüsün önüne atladı

Beylikdüzü'nde saatler süren bekleyişin ardından isyan eden bir vatandaş, çareyi kendisini otobüsün önüne atmakta buldu.

Başta Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere tüm uzmanlar koronavirüsün yayılımında İstanbul'daki toplu ulaşıma dikkat çekiyor. Ancak metrobüs, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yoğunluğun önüne geçilemiyor.

Dün Bağcılar'daki metro istasyonundaki endişelendiren görüntülerin ardından bugün de Beylikdüzü'nde çekilen görüntüler gündeme oturdu.

Otobüslerde yolcu kapasitesinin düşürülmesinin ardından duraklarda büyük bir yoğunluğun yaşandığı Beylikdüzü'nde, saatlerce otobüs bekleyen vatandaşlar isyan etti.

"YA KAPIYI AÇIN YA DA BİZİ EZİN"

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının üzerinden yarım saat geçmesine rağmen otobüs eksikliği nedeniyle evlerine ulaşamayan vatandaşlar, çareyi kendilerini otobüsün önüne atmakta buldu.

"Ya kapıyı açın ya da bizi ezin" diye haykıran vatandaşlar, yoğun ısrarlar sonucu otobüslere binebildi.

O görüntüler Ömer Salim isimli bir üniversite öğrencisi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Paylaşımın altına yorum yapan pek çok kişi İBB yönetimine sert eleştirilerde bulundu.