İBB sorumluluğundaki gölette balıklar telef oldu

Sultanbeyli'ye Kadir Topbaş döneminde kazandırılan Gölet Tesisleri'nde yaşanan balık ölümleri bölgede ikamet eden vatandaşların büyük tepkisini çekti.

BİNLERCE BALIK TELEF OLDU

Göletteki kirlilikten dolayı binlerce balık telef oldu. AK Parti'li Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılarından Faruk Lafçı, İBB yönetimine tepki göstererek, "İlçemize gelip asgari ücret edebiyatı yapan CHP'li yöneticiler ve etrafındakiler öncelikle AK Partimiz tarafından sizlere 2019'da dört dörtlük bir şekilde teslim edilen İBB Sultanbeyli Gölet Tesisleri'nin içler acısı acınacak haline bir baksın. Bu mudur İBB'yi ve kurumlarını yönetmek, bu mudur hizmet, bu mudur canlılara saygı?" ifadelerini kullandı.

"BU MUDUR İBB'Yİ YÖNETMEK, BU MUDUR HİZMET"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılarından Faruk Lafçı, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye sert sözlerle yüklendi. Önceki gün ilçede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde yürütülen asgari ücret faaliyetine göndermede bulunan Lafçı, "İlçemize gelip asgari ücret edebiyatı yapan CHP'li yöneticiler ve etrafındakiler öncelikle AK Partimiz tarafından sizlere 2019'da dört dörtlük bir şekilde teslim edilen İBB Sultanbeyli Gölet Tesisleri'nin içler acısı acınacak haline bir baksın. Bu mudur İBB'yi ve kurumlarını yönetmek, bu mudur hizmet, bu mudur canlılara saygı?" ifadelerini kullandı.