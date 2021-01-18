İBB sınıfta kaldı: Müdahaleler geç, önlemler yetersiz...

İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran kar yağışı adeta çileye dönüştü. İBB'nin yetersiz tuzlama çalışması ve ekiplerin kar küremede geç kalması trafik yoğunluğunun oluşmasında etkili oldu.

MÜDAHALELER GEÇ, ÖNLEMLER YETERSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk iş gününe hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji'nin günlerdir pazar ve pazartesi gününe dikkat çekmesine rağmen ana noktalar dahil birçok yerde tuzlama ve önlemler eksik kaldı. İBB ekiplerinin müdahalesi de geç gerçekleşti.

TEM'DE TRAFİK DURDU

İstanbul'un en işlek geçiş güzergahlarından biri olan TEM otoyolunda kar nedeniyle trafik durdu. Gaziosmanpaşa mevkiinde çekilen görüntülerde araçların ilerleyemediği, yolun karla kaplı olduğu görülüyor.

BEYKOZ'DA BUZLU YOL KABUS OLDU

Beykoz'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken ortaya tedirgin eden görüntüler çıktı.

KAĞITHANE'DE HEM YAYALAR HEM SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kağıthane'de buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kurtulamadı.

EN İŞLEK YAYA CADDESİNDE AYAKTA DURAMADILAR

İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hem trafiği hem de yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların adeta buz pistine dönen yollarda güçlükle ilerlediği görüldü.

SANCAKTEPE'DE DE AYNI MANZARA

Sancaktepe'de buzlu yolda kayan otomobil binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sürücüsü, "Frene bastım duramadım Taşa denk, geldi binaya çarpmadan durabildim" dedi.