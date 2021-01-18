İBB sınıfta kaldı: Müdahaleler geç, önlemler yetersiz...
İstanbul'da bu sabah 07.30 sıralarında başlayan kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar kısa sürede tüm kentte etkili olurken, ana arterler dahil birçok nokta kapandı. Sürücüler kar ile kaplanan yollarda zor anlar yaşarken, ekiplerin birçok noktaya müdahale etmediği görüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran kar yağışı adeta çileye dönüştü. İBB'nin yetersiz tuzlama çalışması ve ekiplerin kar küremede geç kalması trafik yoğunluğunun oluşmasında etkili oldu.
MÜDAHALELER GEÇ, ÖNLEMLER YETERSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk iş gününe hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji'nin günlerdir pazar ve pazartesi gününe dikkat çekmesine rağmen ana noktalar dahil birçok yerde tuzlama ve önlemler eksik kaldı. İBB ekiplerinin müdahalesi de geç gerçekleşti.
TEM'DE TRAFİK DURDU
İstanbul'un en işlek geçiş güzergahlarından biri olan TEM otoyolunda kar nedeniyle trafik durdu. Gaziosmanpaşa mevkiinde çekilen görüntülerde araçların ilerleyemediği, yolun karla kaplı olduğu görülüyor.
BEYKOZ'DA BUZLU YOL KABUS OLDU
Beykoz'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken ortaya tedirgin eden görüntüler çıktı.
KAĞITHANE'DE HEM YAYALAR HEM SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Kağıthane'de buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kurtulamadı.
EN İŞLEK YAYA CADDESİNDE AYAKTA DURAMADILAR
İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hem trafiği hem de yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların adeta buz pistine dönen yollarda güçlükle ilerlediği görüldü.
SANCAKTEPE'DE DE AYNI MANZARA
Sancaktepe'de buzlu yolda kayan otomobil binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sürücüsü, "Frene bastım duramadım Taşa denk, geldi binaya çarpmadan durabildim" dedi.
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