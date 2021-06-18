İBB Meclisi'nde gerginlik: 15 Temmuz iması yapılınca AK Parti'liler tepki gösterdi!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gündem dışı konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Kayhan'ın sözleri tartışma yarattı. Kayhan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu ve AK Partili üyeler kürsüye yürüdü.

OTURUMA ARA VERİLDİ

AK Parti ve CHP sıralarından çok sayıda meclis üyesinin kürsü önünde karşı karşıya gelmesi üzerine arbede yaşandı. Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oturuma 10 dakika ara verdi. Okul, parti grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı. Meclis toplantısına gerginlik nedeniyle 10 dakika ara verildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MALATYA GEZİSİNE GÖNDERME

Toplantıda gündem dışı söz alarak konuşan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Malatya gezisini kastederek, “İBB Meclisi'nde İstanbul’un problemlerinin tartışılması gerekiyor. İstanbul’a yapılacak çok iş var. Ama İstanbul’a yapılacak işi kalmayanların, İstanbul’un yükü omuzlarına çok ağır gelenlerin yurt içinde seyahatlere çıktıklarını görüyorum İstanbul size yönetin diye oy verdi. Malatya’da, Mardin’de, Diyarbakır’da gezin diye oy vermedi arkadaşlar” dedi.

15 TEMMUZ İMASI

Volkan Yılmaz’ın konuşmasından sonra Kadıköy Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan söz alarak Volkan Yılmaz’a cevap verdi. Kayhan şunları söyledi:

“Genel Başkanımızın ismi geçiyor. MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz Bey, Genel başkanımızın bir vilayeti ziyaret ettiğinden bahsediyor. İstanbullunun hizmet etmesi için Belediye Başkanımıza oy verdiğini söylüyor. Ben buradan soruyorum, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB iken o meşhur şiirini nerede okudu? İstanbul’da Saraçhane Binası önünde mi okudu arkadaşlar. Siirt’te okudu. İBB Başkanı gerektiği zaman diğer illeri de ziyaret eder. Böyle bir mantık var mı? Bugün Malatya’da. Benim ilim, teşekkür ediyorum kendisine.

Genel Başkanımızla ilgili 'Kasetle geldi' gibi Faruk Gökkuş Bey bir ifadede bulundu. Bunu burada defalarca konuştuk. Yapmayın etmeyin, bu FETÖ ile ilgili en son konuşacak grup AKP grubudur. En son konuşacak grup AKP Meclis üyeleridir, AKP’nin üyeleridir. 2010 yılındaki referandumda ölülere oy kullandırın biz demedik. O referandumda o kasetleri, o kumpasları hazırlayan emniyet müdürlerinin ataması altında CHP’lilerin imzası yok. O atamaların altında kimin imzalarının olduğu tüm Türkiye tarafından bilinmektedir. Ayıptır. Bir insan bu kadar yağ gibi suyun üstüne çıkar mı?

Bizim genel başkanımız bir evdeymiş. Bunu defalarca söyledik, sizin başbakanınız neredeydi? Bizim Genel Başkanımızı Bakırköy’de bir belediye başkanımızın evindeydi, Ilgaz'da tünelde değildi. Bizim Genel Başkanımız Bakırköy’de idi. Cumhurbaşkanımız gibi havada, uçakta, nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu. Dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, öyle burada boş sallamak yok. Boş sallamak yok.”

CHP VE İYİ PARTİ'LİLER SIRALARINDAN KALKTI

CHP'li Fahrettin Kayhan’ın sözlerine AK Parti'liler tepki gösterdi. Toplantıyı yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da Kayhan'ın kürsüden inmesini istedi.

Kayhan konuşmasını sürdürürken, CHP ve İYİ Parti'liler de sıralarından kalkarak AK Parti'lilere karşılık verince gerginlik bir anda tartışmaya döndü.

Bunun üzerine oturuma ara verildi. Yaklaşık 30 dakika süren aradan sonra Fahrettin Kayhan yarım kalan konuşmasını tamamladı.