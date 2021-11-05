İBB, Fatih Belediyesi'nin projesine kendi pankartını astı

Fatih Belediyesi, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Fener-Balat’ta rehabilitasyon çalışmalarına başladı. 350 binanın restorasyon çalışmasının yapıldığı bölgeye CHP'li İBB Miras ekipleri geçtiğimiz günlerde pankart asarak projeyi üstlenmeye çalıştı.

Daha önce AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmesiyle gündeme gelen İBB Miras ekiplerinin son hamlesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bölgede yanlızca 4 tarihi eseri retore edecek olan İBB'nin, 350 yapının restorasyonunu üstlenen AK Partili Fatih Belediyesi'nin çalışmalarını gölgede bırakmak adına bölgeye dev pankartlar astığı görüldü.

Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'ndeki 350 binanın bakım ve onarımı yapılıp, boyanarak, rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.

AKM'nin önüne de İBB bariyerleri koydular

Cumhurbaşkanlığı tarafından yeniden yapılan AKM'nin önüne İBB bariyerleri koyarak projeyi sahiplenmeye çalışmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de, İBB logolarının üzerlerini Beylikdüzü Belediyesi çıkartmaları ile kaplatmıştı.