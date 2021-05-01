İBB deprem gerçeğini 184 liraya anlattı

Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Kitabın çok daha ucuz olmasını tercih ederdim" dedi.

İBB Kültür A.Ş. İstanbul'da beklenen büyük depreme karşın alınması gereken önlemleri de içeren bir kitap hazırladı.

'Deprem konusunda kilometre taşı' olarak nitelendirilen çalışmada alanında uzman 11 kişi, depremi her yönüyle ele aldı.İstanbul'un deprem gerçeğini anlatan bu kitabın 184 TL'ye satışa çıkarılması ise vatandaşların tepkisini çekti.

Halkı bilgilendirmek için oluşturulan kitabın, her kesimden insanın bütçesine uygun olmayan bir fiyata satılması eleştiri konusu oldu.

KİTABIN YAZARI NACİ GÖRÜR: UCUZ OLMASINI TERCİH EDERDİM

Kitabın 11 yazarından biri olan Prof. Dr. Naci Görür de bu durumu eleştirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Görür, kitabın satışı ve fiyatıyla ilgili herhangi bir ilgisi ve bilgisi olmadığını kaydetti.

Görür, "Ben de kitabın çok daha ucuz olmasını tercih ederdim." ifadesini kullandı.