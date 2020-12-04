İBB Beyaz Masa'nın cevabı tepki çekti

İstanbul'da bir vatandaş İBB Beyaz Masa hattına mesaj atarak yalnız yaşadığını ve karantinada olduğu için yemek ihtiyacı konusunda Büyükşehir Belediyesinden yardım talep ettiğini yazdı. Beyaz Masa'nın 'Hastalar için yemek hizmetimiz yoktur' cevabını vermesi ve bunun sosyal medyada yayılması büyük yankı uyandırdı.

"1 TABAK YEMEK GÖNDEREMEDİNİZ Mİ"

Vatandaşlar yaşanan üzücü olay karşısında sosyal medyadan İBB'de en son yaşanan 987 bin TL'lik hayali ihale skandalını hatırlatarak "Kendi kendinize kaymak tabakanıza hizmet ediyorsunuz da; yalnız yaşayan bir İstanbulluya 1 tabak yemek mi gönderemediniz mi" şeklinde eleştirilerde bulundu.