İBB Başkanı’nın şirketine ait ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iptal etti!

Kamuya ait yeşil alanları yasaya aykırı bir şekilde işgal ederek inşaatlarına dahil ettiği ve bu sayede proje kapsamındaki mülkleri daha fahiş fiyata satarak haksız kazanç elde etmesiyle tanınan CHP’li müteahhit Ekrem İmamoğlu, bu kez de İBB Başkanı olmanın avantajını kullanmak istedi ama ummadığı bir sert kayaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çarptı.

Müteahhit Başkan İmamoğlu, Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı de iken babasının da arsa sahibi olduğu deprem ve heyelan bölgesini imara açmak istemiş ama tüm çabalarına rağmen bunu başaramamıştı. Kamuya ait yeşil alanları işgal etmesiyle tanınan İmamoğlu İBB Başkanı seçilmesinden sadece 4 ay sonra, üzerinde eski bir yapı bulunan 920 metrelik arsaya müşteri oldu. Arsayı kendi üzerine almak yerine şu an Beylikdüzü-Yakuplu’da ikamet ettiği 10 odalı malikane gibi bu taşınmazı da şirket üzerine kaydeden İmamoğlu, eksik kalan finansmanın bir kısmını tamamlamak için CHP’nin de hissedar olduğu İş Bankası’nın kapısını çaldı.

İmamoğlu eski yapıdan daha büyük inşaata kalkıştı!

Taşınmazın 11 Ekim 2010’da sahibi olur olmaz üzerindeki eski yapıyı apar topar yıkan İBB Başkanı İmamoğlu, sıradan vatandaşların Boğaz görünümlü bir alanda herhangi bir tadilat yapmaya kalkması halinde uzun süre beklediği biliniyorken, kendisi, Sarıyer Belediyesi’nden aldığı inşaat ruhsatıyla ilk kazmayı vurmaya başladı. Sarıyer Belediyesi’nin kapısını çalan İmamoğlu İnşaat’ın mimarları ilçe belediyesinin inşaat ruhsatını anında onamaması üzerine sert tartışma ortamları yaratırken, ilgili memurlar baskı karşısında ”Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınmadan burada bir çivi bile çakılamaz” yanıtını verdi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun büyük hissedar olduğu İmamoğlu İnşaat yetkilileri verilen cevapla tatmin olmayıp ruhsatı aldı ve eskisinden daha büyük bir yapı için ilk kazmayı vurdu.

Bakanlık ”Dur” dedi!

Bu gelişmelerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan bir şikayet bakanlık yetkililerini harekete geçirdi. Bakanlık, kendilerinden izin alınmadan başlatılan inşaatın mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle CHP’li Sarıyer İlçe Belediyesi’nin vermiş olduğu ruhsatı iptal etti.

Öte yandan İBB seçimleri öncesinde açıkladığı mal beyanında taşınmazların gerçek değerini düşük gösteren İmamoğlu’nun mallarına sosyal medya üzerinden talip olan vatandaşlar, ”En az iki kat ödemeye razıyız” diyerek tepkilerini göstermişti. İmamoğlu, harç ve vergilerden kaçınmak için milyonlarca dolarlık taşınmazlarını piyasanın 1/5’inden daha düşük göstermeyi tercih etti.

”Size Boğaz yakışır” iddiası!

Ulus Haber’in edindiği ve kulislerde dolaşan önemli bir bilgi de Florya’daki Başkanlık konutunda yapılan toplantıda, İmamoğlu’nun ekibindekilerin, ”Başkanım burayı satışa çıkartın, Boğaz’da İBB adına bir başkanlık konutu yapalım, size orası daha çok yakışır” teklifinde bulunduğu iddiası. Bu iddianın gerçeklik payının ne derecede olduğu da CHP’li İmamoğlu’nun açıklamasıyla netleşmiş olacak. Konuşmalarında, ”AKP döneminde israf var, biz tasarruf edeceğiz” yalanıyla gündeme düşen ve İBB parasıyla şampanyalar patlatan, içkili kokteyller düzenleyen, kamuya ait parayı har vurup harman savuran İmamoğlu’nun çelişkili davranışları, gündeme düşen bu son iddianın da olabilme ihtimalini güçlendiriyor.