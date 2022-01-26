İBB Başkanı İmamoğlu: Vatandaşlarımızdan özür diliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakenti vuran şiddetli, kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi: "865 araç muhtelif hatlardan taşındı. İçlerinde büyük tırlar ve kamyonetler ve daha küçük araçlar da vardı. Mahsur kalan 80 vatandaşımıza erişildi. Bazı köylerimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurtarıldı. Toplam 167 bin kumanya ve mobil malzeme vatandaşlarımıza ulaştırıldı.

Otogarlarımızda insanlar birikti. Bu ortamda 1500'e yakın vatandaşımızı misafir ettik. Gıda ve barınma ihtiyaçlarına katkı sunduk. 1500'e yakın evsiz vatandaşımızı da konuk etmeyi başardık. Şu anda halen 650'e yakın vatandaşımızı misafirimiz. Sadece barınma değil gıda ihtiyaçlarını da gideriyoruz. İBB olarak sorumlu olduğumuz alanlarda yağışın başlamasıyla 12 saat içerisinde çalışmalarımıza başladık. Özellikle kendi yetki alanlarımızda yolların kullanılabilmesini sağladık."

"MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

İmamoğlu ayrıca, "Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini de kullandı.