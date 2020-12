İBB, Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Bilgi Evi'ne el oydu

Yaşanan olaya sert tepki gösteren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirli annelerimizin ve çocuklarımızın eğitim alacağı Merkezimiz, İBB Zabıtası tarafından iki gündür işgal edilmeye çalışılıyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin kapısını kırarak girmeye ve keyfi uygulama yapmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin; Başakşehir'li annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi'ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfına baskın düzenlenmesine tepkiler sürüyor.

İBB ZABITASI'NDAN AKILALMAZ UYGULAMA: KİLİDİ KIRIP İÇERİ GİRDİLER

İBB zabıta ekipleri, Başakşehir Belediyesi tarafından annelerin ve çocukların eğitim aldığı binaya dün zorla girmişti. Mahkeme kararı olmadan, kapıyı kırarak binaya giren zabıtalar, hukuksuz bir uygulamaya imza attı.

Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ise binanın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirterek şunları söyledi:

"İki defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu. Ama her iki mahkemede yürütmeyi durdurma kararı veremedi. Bugün itibariyle sabah ilgili müdürlüğümüz geldiği zaman içerde, İBB'nin zabıtaların daire başkanını ile birlikte burayı işgal ettiklerini gördü. Her yerde, her mekanda, her ortamda demokrasiden hukuktan dem vuran arkadaşlar maalesef bugün hukuksuz bir olayın içerisindedir."