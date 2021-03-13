İBB AK Parti Meclis Grubu: "Muhtarlıklar İBB’den silinmek istendi"

Daha 3 gün önce İBB'de muhtarlarımızın temsiliyetini kaldırmak isteyenler bugün çıkmış muhtarlarımız üzerinden şov yapıyor.

İBB yönetimi muhtarın ismini büyükşehir belediyesinden silmek istedi. Ancak AK Parti grubu gelen teklifi reddetti. İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Daha 3 gün önce İBB'de muhtarlarımızın temsiliyetini kaldırmak isteyenler bugün çıkmış muhtarlarımız üzerinden şov yapıyor. CHP'li İBB'nin muhtarlarımızın temsiliyetini daire başkanlığından indirilmesi teklifine İBB AK Parti Grubu olarak izin vermedik." ifadeleri kullanıldı.

Daha 3 gün önce İBB'de muhtarlarımızın temsiliyetini kaldırmak isteyenler bugün çıkmış muhtarlarımız üzerinden şov yapıyor.



CHP'li İBB'nin muhtarlarımızın temsiliyetini daire başkanlığından indirilmesi teklifine İBB AK Parti Grubu olarak izin vermedik. pic.twitter.com/80YQqKwvxv — İBB AK Parti Meclis Grubu (@IbbAkPartiGrup) March 13, 2021

MUHTARLIKLAR İBB'DEN SİLİNMEK İSTENDİ

İBB yönetimi muhtarın ismini büyükşehir belediyesinden silmek istedi. Ancak AK Parti grubu gelen teklifi reddetti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, “Muhtarlarımızı gönüllerinden zaten silmişler ama isimlerini Daire Başkanlığından silemediler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Mart ayı 2'nci oturumu Kovid-19 tedbirleri kapsamında İBB Meclisi 1'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.

Meclis oturumunda kabul edilen gündem maddelerinin oylanmasıyla İBB yönetimi İETT ile İSKİ ve iştiraklerinin borçlarına karşılık Kağıthane'nin Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 bin 897 metrekarelik araziyi Hazine Bakanlığı'na devretti. İBB Başkanlık makamından gelen yazıda, "Merkez Mahallesi'nde 7678 ada 1 parselde mülkiyeti başkanlığımıza ait arazi üzerinde bulunan Seyrantepe ilk ve ortaokulu İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında depremsellik analizi sonucunda yıkıldığı yeniden yapılması için proje ve ruhsatlandırma çalışmalarının devam ettiği 4 bin 897 metrekare yüzölçümlü taşınmasın metrekare birim fiyatı 5 bin 500 TL olarak belirlenmiş ve taşınmaz 26 milyon 933 bin 500 TL'ye İSKİ-İETT ve iştiraklerinin borçlarına karşılık Hazine adına mahsup edilmesi arz olunur" denildi. Teklif oybirliği ile meclisten geçti.

KOMİSYON OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

Toplantıda İBB yönetimi ayrıca, 'Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı' ismini 'Gıda Tarım ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı' olarak değiştirmek üzere İBB Meclisine teklifte bulundu. İBB nezdinde muhtarlıkların daire başkanlığı temsil seviyesinde müdürlük temsil seviyesine düşürülmek istenmesine ise AK Parti grubu bu teklife karşı çıktı. Hukuk Komisyonu da İBB yönetiminin talebine karşı belirttiği görüşte, "Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı isminin 'Gıda Tarım ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı' olarak değiştirilmesi teklifi Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahali İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine aykırı olduğundan komisyonumuzca uygun görülmemiştir" dedi.

DAİRE BAŞKANLIĞINDAN MÜDÜRLÜĞE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da konuya ilişkin, "Muhtarlarımızı gönüllerinden zaten silmişler ama isimlerini Daire Başkanlığından silemediler. İBB Başkanının, muhtarlarımızın İBB'de Daire Başkanlığı seviyesinde temsil edilmesini kaldırıp, müdürlük seviyesine düşürme teklifini İBB AK Parti Grubu olarak reddettik" açıklamasında bulundu.