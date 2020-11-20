Hz. Muhammed karikatürüne itiraz eden yabancı aileler sınır dışı edilebilir

Hz. Muhammed karikatürlerinin 'ifade özgürlüğü kapsamında' olduğunu söyleyen Darmanin, "Yarın, bir ebeveyn öğretmene gidip, bu karikatürleri öğretmesini durdurmasını isterse bu cezai bir suç olacak" dedi.

Fransız Europe 1 radyosuna konuşan, Gerald Darmanin, bu durumun yabancı aileleri yakından ilgilendirdiğinin altını çizdi: "Eğer bu suçu işleyen bir yabancıysa yargıç, sizden ülkeyi terk etmenizi isteyebilecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde dinlerin eleştirilmesi ve karikatürlerin bir hak olduğunu savunarak, bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. Bunun üzerine Müslüman ülkelerde Fransa'ya karşı boykot çağrıları yapılmıştı.

Euronews Türkçe