Husilerin silah altına aldığı 21 çocuk serbest

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani Yemen ordusunun, Husilerin esir alarak Marib'de cepheye sürdüğü 21 çocuğu Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teslim ettiğini söyledi. Çocukların ICRC aracılığıyla Seyun Havalimanı'ndan Uluslararası Sana Havalimanı'na nakledildiği bilgisini verdi.

Husilerin ev ve okullardan kaçırdığı yüzlerce çocuğa radikal düşünceler aşıladığını ve onları silah altına aldığını kaydeden İryani, bunun savaş suçu ve uluslararası sözleşmeler ile çocukların korunmasını öngören kanunların ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma çağrı

İryani, uluslararası topluma, Yemen'deki çocuklar aleyhinde işlenen "korkunç" suçları kınama ve Husilere, çocukları silah altına almaması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, Husileri, 30 bin çocuğu silah altına almakla suçluyor. Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları da Husilerin Yemenli çocuklara karşı savaş suçu işlediğini doğruluyor.

2020 yılında Yemen'de silah altına alınan çocuklarda artış

Umman'da 25 Şubat'ta yapılan ve Fransa, Hollanda, Belçika, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç ve İrlanda'nın Yemen büyükelçilerinin katıldığı "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Yemen'de silah altına alınan çocukların sayısında ciddi artış görüldüğü ifade edilmişti.