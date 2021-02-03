FETÖ'ye dair dikkat çeken açıklamalar!

Nedim Şener'in "FETÖ’de ‘çatışma’, ‘bölünmeye’ dönüştü" başlıklı köşe yazısından önemli satır başları:

"FETÖ elebaşı Gülen’in sağlık durumundaki olumsuz gidişat ile örgütte baş gösteren “çatışma”, Gülen’in ölümü dahi beklenmeden “bölünmeye” doğru gidiyor.

Bunun ilk somut adımları atıldı. Örgütün Avustralya’nın Queensland eyaletindeki yapılanmasındaki çatı kuruluşlarından QECF (Queensland Education Cultural Foundation) Pensilvanya’dan alınan atama kararlarını tanımayacağını açıkladı.

Hatırlayacaksınız, 2 Ekim 2020 tarihinde bu köşede yayınlanan yazımda, FETÖ içindeki bölünmeyi anlatmış, çoğu 17-25 Aralık 2013 sonrası yurtdışına kaçan örgüt üst düzey yöneticisi 150’ye yakın ismin, “Gelenekçiler”, “Yenilikçiler”, “MÖZ (Mustafa Özcan Grubu)” ve “Barbarosçular (Barbaros Kocakurt Grubu)” şeklinde bölünmeye başladığını aktarmıştım.

TACİZ, TECAVÜZ, YOLSUZLUK

Esas olarak FETÖ elebaşının ölümü sonrasına hazırlanırken birbiriyle kıyasıya savaşan grupların, Gülen’in ölümü sonrası yerine geçmesi beklenen İsmail Büyükçelebi’nin başında olduğu “Gelenekçileri” hedef alarak, yolsuzluk ve dolandırıcılık hatta örgüt içi taciz ve tecavüzlere yol açmak ve gizlemek ile suçladıkları görülüyordu.

Türkiye’deki binlerce itirafçı ifadesiyle, askeri ve polis okulları ile üniversite sınav sorularının çalınması, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında sahte deliller ve kumpas boyutunun ortaya çıkması, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün rolünün kabul edilmesi örgütü zor durumda bıraktı.

FETÖ’NÜN FRANSIZ DEVRİMİ’YMİŞ!

Bildiride, Avustralya yapılanmasındaki eğitim kurumlarına, “eyalet abisi”, “öğretmen” ve “idare kadronun” örgütün merkezi bürokrasisi tarafından atanmasına itiraz edildi. Ayrıca Pensilvanya’daki örgüt merkezinden alınan kararların tanınmayacağı ifade edildi. Nitekim firari FETÖ üyelerinden Önder Aytaç, Twitter hesabından örgütün “Avustralya yapılanması” tarafından yayınlanan bu bildiri için, “Bu onurlu başkaldırı, kötü hizmet yönetiminin olduğu her ülkede 1 emsal, 1 Fransız devrimi halk hareketi olabilir” yorumunu yaptı.

FETÖ’nün Avustralya yapılanmasında çatı kuruluşu QECF tarafından 27 Ocak 2021 günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“QECF mütevelli heyeti, Hizmet Kurumu adına tek yetkili birimdir ve QECF mütevelli heyeti tarafından görevlendirilmemiş hiçbir kişi ve kurum bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir.

QECF üyeleri eyaletimiz dışında alınan ve tarafımıza iletilen kararları anlamakta zorlanmaktadır.

BÖLÜNMELER ARTACAK

Ülke ve eyalet çapında karar alma süreçlerinde görev ve yetki kapsamı dışına çıkılmamalı, istişare heyetlerinin birbirine tavsiye dışında bir üstünlüğü olmamalı. İstişare heyetleri arasında bir hiyerarşi kurulacaksa da, ülke düzeyindeki heyette eşit temsil hakkı olmalıdır.

Eyaletimiz adına dışarıdan karar alınmaması, tüm QECF üyelerine ve onların düşüncelerine duyulan saygının bir gereğidir.

Eyaletimizdeki kurumlarda görevlendirilmesi düşünülen, hangi pozisyon olursa olsun (öğretmen, eyalet abisi, idari personel) ister Türk olsun ister yabancı, iş tanımlarının, ilgili görevden beklentilerin ve çalışma koşullarının şeffaf bir şekilde belirli olması kanaatindeyiz. Bu konuda gerekli süreçlerin ilgililer tarafından takibi QECF Board’u ve mütevelli heyeti tarafından yapılacaktır.”

FETÖ içinde çatışma ve bölünmeler ileriki günlerde daha da belirginleşecek. Asıl büyük kopuşlar FETÖ elebaşı ölümü sonrası bekleniyor.

O zamana kadar, bu tür kararlar ve tarafların birbirlerine tam da FETÖ’cülere yakışacak küfürlerle hakaretlerini göreceğiz, hatta görüyoruz. Onları da daha sonra yazarım artık.



KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ