"HÜRKUŞ" için geri sayım başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ Askeri Eğitim Uçağının ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM firmasına yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, HÜRKUŞ B eğitim ve HÜRKUŞ C silahlı varyantlarına yönelik olarak, eğitim uçağının ilk paketinin (7-8 uçak) tesliminin söz konusu olduğunu ve HÜRKUŞ’a yönelik çalışmanın devam edeceğini belirterek, "Bazı tasarım değişiklikleriyle yeni bir HÜRKUŞ’a gidiş var. Devam edecek bir süreç" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla 2006'da imzaladığı sözleşmeyle Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve 27 Haziran 2012'de Hürkuş Eğitim Uçağı'nın, yer ve hava testleri yapılmak üzere ilk prototipini hangardan çıkardı.

Hürküş-A modeli ile ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştiren TUSAŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Otoritesi EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gözetiminde tamamlanan test faaliyetlerinden başarıyla ayrılarak uluslararası sertifika almaya hak kazandı.

2017'de Hürkuş'un Silahlı Keşif ve Yakın Hava Destek Uçağı versiyonu Hürkuş-C, Faz-I ile test faaliyetlerine başlanmasından 1 yıl sonra Faz-II versiyonu ile daha güvenli ve daha yüksek faydalı yük kapasiteli uçuş için göklerdeki yerini aldı.

HÜRKUŞ gelişmiş eğitim uçağı, çağdaş ve küresel askeri eğitim uçağı gereksinimlerine göre özel olarak tasarlandı. Yeni nesil dijital kokpit, benzersiz yüksek tandem oturma konfigürasyonu, sınıfında en iyi pilot görüşü, uçak içi oksijen üretme sistemi ve yüksek performanslı motora sahip olan HÜRKUŞ, en zorlu görevler için maliyet etkin bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

Avcı HÜRKUŞ

Hassas ve Maliyet Etkin Çoklu Görev Çözümü HÜRKUŞ-C, hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, günümüz dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, esnek bir çözüm sunuyor. HÜRKUŞ’un sahip olduğu gelişmiş eğitim kabiliyetleri korunmakla beraber, üzerinde 7 harici yük istasyonuyla HÜRKUŞ-C, kullanıcılarına, yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında, zorlu görevleri gerçekleştirebilmek için yararlanılabilecek olan 1500 kilograma kadar geniş bir faydalı yük kapasitesi sunuyor.