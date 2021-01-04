Hulusi Akar'dan Joe Biden yorumu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki durumdan, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle ilişkilere kadar birçok konuda Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptırım konusuyla gerilen Türkiye - ABD ilişkileri, yeni dönemde nasıl olacak? İlişkilerin askeri ve stratejik yönünü Ahmet Hakan, Bakan Akar'a sordu. Akar, Biden yönetimiyle şimdiden kılıçları çekmek doğru değil dedi. ABD'nin, Türkiye'nin teröre karşı hassasiyetleri konusunda duyarlı olmasını beklediklerini söyledi.

AKAR, AHMET HAKAN'A KONUŞTU

"Biden'e kılıçları çekmek doğru değil"

"Amerika ile yıllara dayalı münasebetlerimiz var. Yüzlerce husus arasından S-400'ü alıp kilitlerseniz olmaz. FETÖ'yü istedik verdiniz mi? Hayır. S-400 bizim için tercih değil zorunluluk. 83 milyon vatandaşımızın güvenliği söz konusu.

Biden yönetimiyle şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol, yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG... Bunun anlaşılması şart. Beklentimiz mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması."

Akar, Türkiye'ye yönelik sözleriyle tepki çeken Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’le ilgili de konuştu. Hafter'in sivillere yönelik birçok saldırısı olduğunu söyledi. "Uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gibi hususlar onu tedirgin ediyor." dedi.

"HAFTER ULUSLARARASI MAHKEMEDE YARGILANIR"

"Hafter aslında bir piyon, bir kukla. İnsanlık düşmanı. Kendi kendine sözde mareşal unvanı verdirten biri. Üçüncü devletlerin kullanmak istediği profile uygun. Arkasında kimlerin olduğu biliniyor. birilerine uşaklık yaparak Libya'yı istikrarsızlığa sürüklemeye tevessül ediyor. Hafter başına geleceklerden korkuyor. Libya'da birçok toplu mezar ortaya çıktı. 200'den fazla ceset var. Alçakça yapılan hastane, okul saldırıları söz konusu. Uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gibi hususlar onu tedirgin ediyor. Bazı ülkeler de bu insanlık düşmanı adama destek çıkıyor."

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'la yaşanan Doğu Akdeniz gerilimine de değindi. "Görüşmeye yanaşmıyorlar, kapı kapı dolaşıp tezvirat yapıyorlar." diye konuştu.

"YUNANİSTAN TEZVİRAT YAPIYOR"

"Yunanistan, son üç ayda 49 NAVTEX ilan etti. Sadece ikisinde faaliyet gösterdi. Sorun olarak aktardığı tüm argümanlar, kendi üretimi. Türkiye'yi sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. "oturalım konuşalım" dediğimizde görüşmeye yanaşmıyor. Kapı kapı dolanıp yalan dolan üzerinden tezvirat yapıyor."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz'dan sonra gelinen noktada hangi durumda olduğu da soruldu. Akar, generallerin yüzde 50'si, kurmay subayların yüzde 73'ünün ihraç edildiğini söyledi. Darbe girişiminin ardından yapılan Fırat Kalkanı ve sonrasında 4 büyük başarılı operasyonu hatırlattı. "Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı." dedi.