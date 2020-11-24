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Hulusi Akar: "Müttefiklerimizin açıklamaları gerçeği yansıtmıyor"

Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman fırkateyni tarafından Türk kargo gemisine yapılan baskına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

Akar, Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." diye konuştu.

Alman fırkateyni Türk gemisinde saatlerde arama yaptıAlman fırkateyni Türk gemisinde saatlerde arama yaptıDünya

 

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