Hulusi Akar, Meclis'te Gara bilgilendirmesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de 13 şehit verdiğimiz Gara operasyonu ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Akar, sivillerin zarar görmemesi için hassas davranıldığını, şehit edilen 13 kişinin harekatın başlarında öldürüldüklerini tespit ettiklerini söyledi. Söz konusu mağaranın 7 odalı ve demir parmaklıklarla kaplı olduğunu aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız ve operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.



Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşmadan satır başları:

"Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir. Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş.

SABAHA KARŞI HAVA HAREKATI BAŞLATILDI

Sivil halkın can güvenliğine özen gösterilmiştir. Saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır. İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur. Buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var.

"TESLİM OLMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI"

Mağaranın içerisinden ateş edilip, el bombası atılıyordu. Askerlerimiz de gerekli karşılığı veriyordu. Göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrı yapıldı. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında geçitlerin ve demir kapıların olduğu görüldü. İlerleme zor oldu.

HAREKATIN BAŞINDA ŞEHİT EDİLMİŞLER

Akşam saatlerine doğru birinci terörist 'Ateş etmeyin teslim olmak istiyorum' diyerek dışarı çıktı. İçeride 7 terörist, 12'si Türk vatandaşı 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, 13 kişinin 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak öldürüldükleri ifade edildi.

"ALINAN TERÖRİST TURUNCU LİSTEDE"

Sözde mağara sorumlusu, YPG/PKK ilişkisini göstermesi için çok önemli. Alınan terörist, turuncu listede yer alan teröristlerden 2017'de Beytüşşebap'ta terör olaylarına karıştı, Kamışlı'da 2017-2018'de sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Derik'te tedavi gördü. 2019 yılında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi. YPG/PKK arasında ilişki olmadıklarını söyleyenlerin bunu görmesi lazım. YPG'nin PKK'dan farkı yok.

MAĞARADA 7 KAPI BULUNUYOR

Vatandaşlarımızı teslim alma esasıyla hareket edildi. Nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölmeye girildi. Önce çevrenin güvenliği alındıktan sonra. Görüldü ki 7 demir kapı ve parmaklık olduğu görülmüş oldu. Mağaranın durumu da videoyla görüntülendi.

"TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA NAAŞLARI TAHLİYE ETTİK"

Gerekli tedbirler alındıktan sonra naaşlar tahliye edildi. Teröristlerin verdiği ifadelerdeki gibi fiilen görülmüş oldu. Operasyon oldukça zor şartlarda her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirildi. Şehitlerimiz naaşları yurt içine nakledikten sonra, oradaki unsurlarımız kademeli ve emniyetli bir şekilde yurt içine dönmeye başladı. Oradaki operasyonlarımız devam etti."