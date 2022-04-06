Hükümetten yeni enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenecek
Enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti'nin ekonomi kurmayları yeni bir adım atmak için çalışmalara başladı. Un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi gündeme gelebilir.
AK Parti enflasyonla mücadele için yeni fikirleri hayata geçirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdü.
20 kalem ürünün fiyatları sabitlenecek iddiası
CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre, enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyorlar. Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.
Temel gıda ürünleri ağırlıklı olacak
Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.
Zincir marketlerden fikir alınacak
Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.
Olağanüstü talepler engellenecek
AK Partili kurmaylar serbest piyasayı bozabilecek bir öngörü olduğunun farkında olsalar da enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu gerçeğini de hatırlattılar. Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.
Yorumlar