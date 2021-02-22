Hukukçu Mert Yaşar'dan Özlem Zengin'le ilgili iğrenç paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik alçak paylaşıma çok sert tepki gösterdi. Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan Mert Yaşar rezil bir paylaşımda bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Mert Yaşar'ın skandal paylaşımı büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mert Yaşar'ın ağır hakaretine sert tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Mert Yaşar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Altun, sürecin olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." paylaşımında bulundu.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Rezil olaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır.

Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz.

ADALET BAKANI GÜL'DEN, AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN HAKKINDAKİ PAYLAŞIMA TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastlerinin her geçen gün şiddetini artırdığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, "Tokat milletvekilimiz, Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ZENGİN HAKKINDAKİ PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denildi.