Hudutlarda 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.