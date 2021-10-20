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Hudutlarda 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 

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