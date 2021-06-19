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Hudut Kartalları göz açtırmıyor! Biri FETÖ'cü 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne/Uzunköprü'de görev yapan Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri FETÖ'cü 3 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne/Uzunköprü'de görev yapan Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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