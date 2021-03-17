Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS gelecek ay hayata geçiyor

ABD'de yaşanan ambargolar ve kısıtlamaların ardından kendi ekosistemini kurma yolunda yeni adımlar atan Huawei, HarmonyOS'un son kararlı sürümünü gelecek ay hayata geçiriyor. İlk olarak Mate X2 katlanabilir telefona gelecek olan HarmonyOS, daha sonra birçok farklı cihaza yayılacak.

Huawei, bundan iki yıl önce kendi geliştirdiği ve HarmonyOS adını verdiği işletim sistemini tanıttı. Ayrıca daha sonrasında Huawei DeveloperConference kapsamında cihazlar arasında kesintisiz şekilde iletişim sağlayacak olan HarmonyOS 2.0'ı da duyurdu. Son olarak gelinen noktada ise Nisan 2021 itibariyle kararlı sürümün hayata geçmesi bekleniyor.

İlk olarak Mate X2 katlanabilir telefona geliyor

Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan yeni bilgilere göre Huawei, yeni nesil cihazların çoğuna HarmonyOS işletim sistemini dağıtmaya başlayacak. Ek olarak eski cihazlar için de kurulum söz konusu. Hatta şu anda bu konuyla alakalı uyumluluksorunlarınınortadankaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Güncelleme takviminde Kirin 710 yonga seti haricindeki modeller için destek verileceği özellikle belirtiliyor. Bu noktada aslında Kirin 810'dan Kirin 9000E'ye kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Bu kapsamda aslında Huawei'nin kendi işletim sistemini kullanacak olan ilk akıllı telefonlardan biri de katlanabilir yapıdaki Mate X2 olacak.