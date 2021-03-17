Huawei yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı

Çinli teknoloji firması Huawei, dün online olarak gerçekleştirdiği lansmanla yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı. MateBook D16 ve MateBook X Pro olarak iki farklı modeli görücüye çıkaran Huawei, kablosuz kulaklık serisinin yeni üyesi FreeBuds 4i'yi de tanıttı.

Huawei Türkiye, gerçekleştirdiği online toplantı ile yeni cihazlarını tanıttı. Huawei’nin performans odaklı dizüstü bilgisayarı olan MateBook X Pro, yeni versiyonda bir çok geliştirilmiş özelliği ile tüketicilerin karşısına çıkarken, 16 inç büyüklüğündeki MateBook D 16 ile hem günlük kullanım hem de farklılık arayan kullanıcılar hedefleniyor. Huawei’nin kablosuz bluetooth kulaklık serisi FreeBuds ailesine ise yenilenen pil ve aktif gürültü engelleme sistemleri ile FreeBuds 4i'de katılıyor.

MATEBOOK X PRO'NUN PERFORMANSI SINIRLARI ZORLUYOR

13,9 inç on parmak dokunmatik 3K FullView ekranında yüzde 91 gövde ekran oranına sahip Huawei MateBook X Pro'da aynı zamanda Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM bulunuyor. Yalnızca 1,33 KG ağırlığında olan ve en ince yarım santimetreden de ince olan yeni Huawei MateBook X Pro, yalnızca 1 saat şarja takılı kalarak pilini yüzde 78 oranında dolduruyor. Çok yüksek taşınabilirlik olanakları sunan MateBook X Pro, artırılmış güvenlik ve mahremiyet için gömme kamera ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi ile kullanıcıların güvenliklerinden endişe etmeden yanlarında taşıyabilecekleri bir cihaz olma özelliğini taşıyor.

HUAWEİ, MATEBOOK D16 İLE ALTERNATİF SUNUYOR

Dizüstü ürün gamında nadir rastlanan 16 inç ekranlı Huawei MateBook D16, 1080P FullView ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunarken, görüntü özellikleri sRGB renk uzayının tamamını kapsıyor. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 4600H kullanılan MateBook D16, 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunuyor. Cihaz aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekleyerek, kullanıcısına powerbank olarak da hizmet veriyor. Huawei MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışa sunuluyor.

YENİLENEN FREEBUDS 4İ İLE DAHA FAZLA GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Huawei'nin kablosuz kulaklık ailesine yeni katılan FreeBuds 4i, açık ve kapalı alanlarda 22 dB’e kadar akıllı aktif gürültü engellemesi ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor. Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayan FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkartıyor. Yalnızca 10 dakika şarj ile 4 saat kesintisiz kullanılabilen FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak tüm işlevleri kullanılabilir şekilde çalışabiliyor. FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da önsatışa sunuluyor.