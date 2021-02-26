Huawei, bu yıl içinde kendi elektrikli otomobilini tanıtacak

Huawei’nin ulusal güvenlik gerekçeleriyle ABD tarafından kara listeye alınması, şirketi ciddi finansal sıkıntılar içerisine sokmuştu ve Çin merkezli dev teknoloji markası akıllı telefon üretiminin bir kısmından feragat etmek zorunda kalmıştı.

Reuters'ın bazı güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre Huawei, rotasını otomotiv sektörüne çevirdi ve kendi markası altında üreteceği yeni elektrikli otomobili için farklı tedarikçilerle görüşmeye başladı.

İddialara göre Huawei, 2021 bitmeden ilk otomobilini tanıtmak istiyor

Gerçekleştirilen görüşmeler gizli olduğu için haberi doğrulayan dört farklı kaynak da isimlerinin verilmesini istemedi ancak yapılan açıklamalara göre Huawei, Çin’in en prestijli otomobil markalarından Changan başta olmak üzere birçok farklı isimle görüşmeler yapmaya başladı.

Ortaya atılan iddialara göre elektrikli otomobillerinin üretimi için BluePark New Energy Technology’den yardım alacak Huawei, birkaç modeli bu yıl bitmeden tanıtmak istiyor. İddialar doğru çıkarsa 2022 bitmeden Huawei logolu elektrikli otomobilleri yollarda görmeye başlayabiliriz.

Uzun süredir araç için yazılımlar üreten Huawei, General Motors ve SAIC Motors gibi başarılı üreticilerle çalışıyordu ve özellikle 2018 yılından sonra otomobil sektörüne daha da yoğunlaşmaya başladı. Bir Huawei sözcüsü, ortaya çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylese de başka bir kaynak Huawei’nin elektrikli otomobillerin bataryası için 4 farklı patent başvurusu yaptığını açıkladı.

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