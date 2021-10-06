HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sitesinde yayımlanan kararnameye göre, 334’ü adli yargı, 25’i ise idari yargı olmak üzere toplam 359 hakim ve savcıyı kapsayan yeni görev değişiklikleri ve atamalar yapıldı. Kararname ile yapılan en dikkat çekici değişim İzmir’de yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre görevden alındı. Güre’nin yeni görevi Yargıtay Savcılığı oldu. Güre’nin yerine ise İzmir Başsavcı Vekili olan Mustafa Öztürk getirildi.

Bir dönem İzmir’de dikkat çeken operasyonlara imza atan İzmir Başsavcı Vekili Okan Bato da görevden alınarak Antalya İstinaf savcılığına getirildi.