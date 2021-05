HSK seçimi öncesi anlaşma sağlandı

13 üyeden oluşan HSK’nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştı. Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Diğer 11 üyeden 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise Meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim-savcıları arasından, Meclis ise 7 HSK üyesinden üçünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından üçünü ise hukukçu öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.

KARMA KOMİSYON 21 ADAY BELİRLEYECEK

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Meclis Başkanlığı’na 118 isim HSY üyesi olmak için başvuruda bulunmuştu. Meclis Karma Komisyonu bu isimler arasından her bir üyelik için 3 isim belirleyecek. Karma Komisyondaki seçimde önce üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, ardından beşte üç çoğunluk aranacaktı. Her iki oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında kura çekimi yapılacaktı.

İTTİFAKLAR ARASI UZLAŞI SAĞLANDI

Cumhur İttifakı, Karma Komisyondaki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği söz konusuydu. Uzun süren temasların ardından uzlaşı arayışının sonuç verdiği öğrenildi. Uzlaşma kapsamında Meclis’in belirleyeceği 7 isimden 3’ü, Millet İttifakı’nın işaret edeceği isimlerden, 4’ü ise Cumhur İttifakı’nın önereceği isimler arasından seçilecek.

GENEL KURUL 7 ÜYEYİ BELİRLEYECEK

İsimler üzerinde de büyük oranda uzlaşının sağlandığı ifade edildi. Bu uzlaşı doğrultusunda Karma Komisyon günü toplanarak Genel Kurul’a gönderilecek 21 ismi belirleyecek. Genel Kurul bu isimler arasından 7’sini HSK’nın yeni üyeleri olarak seçecek. Genel Kurul’da da Karma Komisyonda olduğu gibi önce üçte iki, sonra beşte üç, son olarak da çoğunluk aranacak.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdullhamit Gül, Meclis’te yeni HSK üyelerinin belirleneceği Karma Komisyonu toplantısı öncesi sürece dair Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Milletin oylarıyla seçilen parlamentonun HSK’ya üye seçmesinin demokratik meşruiyet anlamında çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Bakan Gül, “Yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdir” dedi. Bakan Gül uzlaşma perspektifleri nedeniyle siyasi partilere teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DEMORKATİK MEŞRUİYET ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ"

"2017 referandumu ile birlikte anayasa değişikliği yapıldı. Ve HSK’nın yapısı ve seçim usulü değişti. Söz konusu Anayasa değişikliğinde konsensüs ve uzlaşma gerektiren nitelikli çoğunlukla seçim yapılması düzenlenmişti. Bu çerçevede milli iradenin temsil edildiği Meclisimize HSK üye seçimi imkanı getirildi. Milletin oylarıyla seçilen milletvekillerimizin HSK’ya üye seçmesi demokratik meşruiyet anlamında çok önemli bir gelişmeydi. İşte bu kapsamda Meclis’te seçim yapılacak."

"ORTAK AKIL VE UZLAŞMAYLA NETİCE ALINACAĞINA İNANIYORUM"

"Bugün hem komisyonda hem ilerleyen günlerde genel kurulda uzlaşmanın gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve bunu çok önemli buluyorum. Demokratik olgunlukla ve çoğulcu bir anlayışla bir uzlaşmayla HSK üyelerinin seçim sürecinin devam ettirilmesi ülkemiz ve yargımız için son derece önemli ve değerlidir. Ben tüm milletvekilleri ve siyasi partilerimizin de bu anlayışta olduğuna inanıyorum. Bu konuda da inanıyorum ki ortak akılla ve uzlaşmayla bu neticeye ulaşılmış olacak."

"YARGI 84 MİLYONUN YARGISIDIR"

"Çünkü yargı hepimizin ortak müşterek değeridir. Yargıyı gözbebeğimiz gibi korumamız gerekir. Çünkü yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdir."

"SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu anlamda komisyonumuz ve genel kurulumuzun bu süreci özenle neticelendireceğine inanıyorum, siyasi partilere de uzlaşma perspektifleri dolasıyla teşekkür ediyorum. Bu uzlaşı kültürü de gösteriyor ki HSK; siyasi partiler üstü, bütün milletin temsil edildiği çok kıymetli yargı mensuplarının oluşturduğu bir kurumdur.HSK Başkanı olarak bu çerçevede herkesin yargıya güveninin daha da artacağı bir sürecin, bir uzlaşmanın ülkemiz ve yargı camiası için en hayırlı sonuç olacağına inanıyorum."