HSBC dolar/TL beklentisini düşürdü

HSBC, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yılsonu için daha önce 7,10 olan Dolar/TL tahminini 6,50’ye indirdi.

Kurum değerlendirmesinde “Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir. Bize göre şeffaf, uygun bir Döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz” ifadelerini kullandı.

Kuruma göre olası bir döviz alım programı makro ve finansal riskleri azaltacağından Türk Lirası için pozitif dahi olabilir.

TCMB'den rezerv birikimi mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetimi ekonomistlerle yaptığı buluşmada rezerv birikimi ve döviz alım programlarına yönelik de mesajlar vermişti.

Merkez Bankası ekonomistlerle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Merkez Bankası'nın kurun düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabileceği belirtildi, tüm kararların fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağı vurgulandı.

Swap kısıtlaması konusunda BDDK ile yakından çalışıldığı ve gerekirse kademeli adım atılacağı belirtildi.

Döviz kurunun gecikmeli etkilerinin zaman içerisinde azalacağı ifade edilirken "Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz."" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır." ifadesi yer aldı.

Bloomberg HT