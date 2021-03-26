Hrant Dink davasında karar açıklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada karar açıklanıyor.





Hrant Dink cinayeti davasında, Fox TV Eski Haber Müdürü Ercan Gün ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS ile bağlandı.

Heyetin kararını Mahkeme Başkanı Akın Gürlek okudu. Gürlek "Kararı açıklamadan önce vicdani olarak kanaat getirdik" dedi.

AÇIKLANAN KARARLAR

- Öncelikle firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyaları ayrıldı.

- Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Mart ayında Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dava düştü.

- Tutuksuz sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

- Hasan Durmuşoğlu, "Adam öldürmeye iştirak" suçundan 12,5 yıl hapse çarptırıldı.

- Bekir Yokuş, "Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

- Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay beraat etti.

- Eski Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız, "FETÖ'ye yardımdan" 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

- Osman Gülbel "kasten öldürmeye iştirakten" 16 yıl 8 ay hapis ceza aldı.

- Yavuz Karakaya, "Anayasal düzeni ihlal etme" suçundan müebbet yedi.

- Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, "öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesi" suçundan beraat etti. "Görevi ihmal"den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

- "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası aldı.

- Mahkeme, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle, Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.