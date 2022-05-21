Honduras'ta 78 bin 600 hektar alan kül oldu

Orman Koruma Enstitüsü (ICF) tarafından yayımlanan rapora göre, yüzde 90'ı insan kaynaklı olmak üzere yıl başından bu yana çok sayıda orman yangını meydana geldi.

Sadece mayıs ayında ormanlarda 965 yangın çıktı. Bu yıl 78 bin 600 hektarlık alan yandı.

Yanan orman alanlarının yüzde 88'inin koruma altında olduğu belirlendi. En çok yangının çıktığı bölgeler ise 16 bin 79 hektarla Gracias a Dios ile Francisco Morazan oldu.

Sabotaj nedeniyle 47 bin 771 hektarlık alan yandı.

Honduras hükümetinden yapılan açıklamada ise yanan ormanlık bölgelerde bu yıl 53 bin hektar civarında ağaçlandırma yapılacağı duyuruldu.

Ülkede yasa dışı ağaç kesimi ve orman yangınlarında her yıl 60 bin ila 65 bin hektarlık alan kül oluyor.