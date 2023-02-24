Hollywood'un eski yapımcısına 16 yıl ilave hapis

Mahkeme, 19 Aralık’ta mahkeme jürisi tarafından kimliği gizlenen ve "Jane Doe 1" takma adı verilen bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Weinstein'e ilişkin kararını açıkladı.

Karar kapsamında, 70 yaşındaki Weinstein'e Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak 16 yıl daha ceza verildi.

Weinstein karardan önce, "Lütfen beni ömür boyu hapis cezasına çarptırmayın. Bunu hak etmiyorum." şeklinde konuşan Weinstein, masum olduğunu savundu ve "tuzağın" kurbanı olduğunu iddia etti.

Weinstein, "Jane Doe 1" takma adı verilen kadın oyuncuya Şubat 2013’te şehirdeki bir film festivali sırasında otel odasında saldırmakla suçlanmıştı.

Harvey Weinstein kimdir?

New York doğumlu Harvey Weinstein, 19 Mart 1952 yılında dünyaya gelmiştir. 10'dan fazla filmin yapımcılığını yapmıştır. 2011 yılında Marilyn ile Bir Hafta filmi Oscar ödüllerinde 2 dalda aday olarak gösterilmiş, 2017 yılında Elektrik Savaşları filminde yapımcılığını üstlenmiştir.