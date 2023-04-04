Hollanda'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

Orta Hollanda Güvenlik Bölgesi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Voorschoten köyünde, saat 03.30 sularında, rayların üstündeki vince çarpan yolcu treninin raydan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, tren kazasında bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kazanın, Leiden kentinden Lahey'e giden tren yolunda gerçekleştiği aktarılan açıklamada, trende 50 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Kazada ağır yaralananların hastaneye sevk edildiği, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyada çıkan haberde de tren kazasıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Haberde, raylardaki hasarın çok büyük olması nedeniyle gelecek günlerde Leiden ile Lahey arasında hiçbir tren seferinin yapılamayacağı belirtildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise sosyal medya hesabından, "Voorschoten yakınlarında, maalesef bir kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı korkunç bir tren kazası gerçekleşti. Düşüncelerim tüm kurbanlarla ve yakınlarıyla birlikte. Onlara en iyisini diliyorum." mesajını paylaştı.