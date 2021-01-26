Hollanda'da sokaklar savaş alanına döndü
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarda olaylar çıktı. Polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler, mağazaları yağmaladı. 70 kişi gözaltına alındı. Hollanda'da sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestolar geçen hafta cumartesiden bu yana devam ediyor.
Ülkenin farklı kentlerinde, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişi taşkınlık çıkardı.
Bu akşam yapılan protestolarda 70 kişi gözaltına alındı.
Hollanda'da hafta sonu başlayan Kovid-19 tedbirleri karşıtı protesto gösterileri bugün de sürüyor.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2021
🔹Gösteriler çok sayıda bölgeye yayılırken, göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi, çok sayıda aracı ateşe verdi. pic.twitter.com/onOjbDivua
Polise havai fişek ve taşlarla saldırdılar
Rotterdam'ın güneyinde yapılan protestoda, polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı.
Hollanda'da sokağa çıkma yasağı karşıtları gösterilerini sürdürüyor.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2021
🔹Çok sayıda şehre sıçrayan gösterilerde polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.
🔹Göstericiler mağazaları ve araçları yağmalıyor. pic.twitter.com/jQ43Vf62J2
Polis göstericilere polis köpekleri ve tazyikli su ile müdahale etti.
Amsterdam, Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch ve Tilburg kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, arabalar yakıldı.
'40 yıldır bu denli şiddetli protestolar yaşanmadı'
COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı.
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı başlayan protestolar her geçen saat daha da şiddetleniyor.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2021
Rotterdam şehrinde protestocular polis karakoluna saldırıp binayı ateşe verdi. pic.twitter.com/GFhuvfwSq9
Aynı gece Urk kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.
24 Ocak'ta ise Amsterdam, Lahey ve Eindhoven başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
Hollanda Polis Derneği, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını açıklamıştı.
Hollanda'da sokaklar adeta savaş alanına döndü.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2021
🔹Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto eden öfkeli yüzlerce kişi sokaklara döküldü.
🔹Hafta sonundan bu yana devam eden protesto gösterilerinde çok sayıda mağaza ve iş yeri alt üst edilerek yağmalandı. pic.twitter.com/diPLJkKtYT
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