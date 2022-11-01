Hollanda'da polise saldıran PKK yandaşları gözaltına alındı!
Hollanda'da, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen ve taşkınlık yaparak polise saldıran bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı gözaltına alındı.
Yerel medyada çıkan habere göre, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti.
Uyarıları dinlemeyen, taşkınlık yapan ve polise saldıran bazı terör örgütü yandaşları, "kamusal şiddet" ve "polise karşı şiddet" gerekçesiyle gözaltına alındı.
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