Hollanda’da ırkçı görüntüler paylaşan 6 asker açığa alındı
Hollanda'da, geçen hafta sonu ırkçı ve ayrımcı görüntüleri askeriye ile bağlantılı Whatsapp grubunda paylaşan 6 asker açığa alındı.
Hollanda Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, görüntülerin, Hollanda Savcılığı ile paylaşıldığı ve olay hakkında soruşturma başlatılma talebinde bulunulduğu kaydedildi.
Danimarka'da tatbikat yaptıkları sırada açığa alınan 6 askerin Hollanda'ya geri gönderildiği aktarıldı.
Bakanlığın, "kabul edilemez ve sosyal açıdan güvenli olmayan davranışlara yer olmadığının" altını çizdiği belirtildi.
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