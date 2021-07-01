Hollanda’da ırkçı görüntüler paylaşan 6 asker açığa alındı

Hollanda Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, görüntülerin, Hollanda Savcılığı ile paylaşıldığı ve olay hakkında soruşturma başlatılma talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Danimarka'da tatbikat yaptıkları sırada açığa alınan 6 askerin Hollanda'ya geri gönderildiği aktarıldı.

Bakanlığın, "kabul edilemez ve sosyal açıdan güvenli olmayan davranışlara yer olmadığının" altını çizdiği belirtildi.