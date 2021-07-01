AjansHaber.com.tr Dünya Hollanda’da 6 asker ırkçılıktan açığa alındı

Hollanda’da ırkçı görüntüler paylaşan 6 asker açığa alındı

Hollanda'da, geçen hafta sonu ırkçı ve ayrımcı görüntüleri askeriye ile bağlantılı Whatsapp grubunda paylaşan 6 asker açığa alındı.

Hollanda Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, görüntülerin, Hollanda Savcılığı ile paylaşıldığı ve olay hakkında soruşturma başlatılma talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Danimarka'da tatbikat yaptıkları sırada açığa alınan 6 askerin Hollanda'ya geri gönderildiği aktarıldı.

Bakanlığın, "kabul edilemez ve sosyal açıdan güvenli olmayan davranışlara yer olmadığının" altını çizdiği belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
BAE'den İtalya'ya misilleme: Üssümüzden ayrıl
Kanada binlerce Kovid-19 kaynaklı ölümü gizlemiş
Alman devlet kurumlarına: Facebook hesapları kapat
Sömürgeci heykelini boyayan aktiviste para cezası
İspanya’da tepki çeken tasarı onaylandı
Putin'den Karadeniz krize ilişkin açıklama
Teröristler hasta bir sivili işkenceyle öldürdü